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10:47 24.06.2022

Суд заарештував майно російського бізнесмена, підозрюваного в незаконному видобутку копалин в Україні та фінансуванні тероризму

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Суд заарештував майно російського бізнесмена, підозрюваного в незаконному видобутку копалин в Україні та фінансуванні тероризму

Суд за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора заарештував майно російського бізнесмена, підконтрольних йому комерційних структур, банківські рахунки та незаконно видобуті корисні копалини загальною вартістю понад 1 млрд грн.

"За даними слідства, громадянин РФ незаконно набув право власності на низку спеціалізованих підприємств, а також одержав дозволи на спеціальне користування надрами на території України. В порушення вимог чинного законодавства у співучасті з іншими фізичними особами він здійснював видобуток у промислових масштабах щебеню та піску на території Київської та Житомирської областей. Кошти від корисних копалин через групу офшорних компаній виводились та використовувалист для особистого незаконного збагачення. Перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій у Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

Під час досудового розслідування також встановлено, що громадянин виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Він заперечував тимчасову окупацію частини території України, глорифікував осіб, які здійснювали збройну агресію.

Кримінальне провадження розслідують за фактом вчинення групою осіб, яку організував громадянин РФ, незаконної діяльності, пов'язаної з видобутком корисних копалин, ухиленням від сплати обов'язкових податків і плати за землю, виведенням коштів та фінансуванням тероризму (ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 257, ч. 3 ст. 258-5 КК України).

Теги: #рф #бізнесмен #копалини

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