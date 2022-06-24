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10:04 24.06.2022

Україна в майбутньому стане членом ЄС - Зеленський

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Україна в майбутньому стане членом ЄС - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що статус кандидата - це не сходинка, а вершина, не новий абзац, не нова сторінка, не новий розділ, а новий том в історії та євроінтеграції України.

"І від сьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, крім одного: Україна в майбутньому стане членом ЄС. Відтепер це закріплено на офіційному рівні", - заявив він у відеозверненні, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він назвав здобуття статусу кандидата в ЄС "точкою неповернення".

"Сьогодні визнано: Україна - не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна - це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС", - заявив Зеленський.

Відтепер, за словами президента, Україна зможе долучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС, доступ до яких обмежений для третіх країн. "Сьогодні ми позбулися цього принизливого визначення. Україна ніколи не була такою за сутністю, але офіційна термінологія називала нас саме так. Ми позбулися цього. Ми не третя країна. Не десята, не сота, ми - майбутній член Європейського Союзу", - сказав Зеленський.

"Сьогодні важливий день. Ми чуємо "Оду радості". Радості, але не ейфорії. Попереду дуже багато роботи. Кожного на своєму місці. Згуртованість усіх гілок влади та суспільства - наш ключ до успіху", - наголосив президент.

Теги: #україна #єс

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