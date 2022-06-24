Події

09:14 24.06.2022

За 4 місяці війни РФ втратила 34530 військових, 1507 танків, 216 літаків - Генштаб ЗСУ

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За 4 місяці війни РФ втратила 34530 військових, 1507 танків, 216 літаків - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 34530 осіб особового складу, 1507 танків, 216 літаків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.06 орієнтовно становлять: особового складу - близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано, танків - 1 507 (+3) од., бойових броньованих машин - 3 637 (+5) од., артилерійських систем - 759 (+3) од., РСЗВ - 241 (+1) од., засобів ППО - 99 (+0) од., літаків - 216 (+0) од., гвинтокрилів - 183 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622(+2), крилатих ракет - 137 (+0), кораблів/катерів - 14 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2 553 (+5) од., спеціальної техніки - 60 (+0)", - йдеться у повідомленні, розміщеному у фейсбуці.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Теги: #рф #війна #втрати

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