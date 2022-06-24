Події

08:40 24.06.2022

Українські військові відходитимуть із Сєвєродонецька на більш укріплені позиції

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Українські військові відходитимуть із Сєвєродонецька на більш укріплені позиції

Українські військові отримали команду відходити із Сєвєродонецька на більш укріплені позиції, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих за багато місяців позиціях, просто щоб там перебувати - не має сенсу. (…) Із кожним днем пропорційно кількість загиблих на неукріплених територіях може зростати. Тому було ухвалено таке рішення, щоб наші захисники, які там знаходяться (у Сєвєродонецьку – ІФ) (…), вже отримали команду відходити на нові укріплені позиції та звідти вести бойові дії", - сказав Гайдай в ефірі телеканалу Freedom у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #військові #сєвєродонецьк

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