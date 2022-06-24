Окупанти захопили Миколаївку Луганської області

Російським окупантам вдалося захопити село Миколаївка на Луганщині, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою", - написав Гайдай у телеграм-каналі вранці у п'ятницю.

Втім, українським захисникам вдалося зупинити наступ агресора в районі Борівського, а також відбити наступ у напрямку південної околиці Лисичанська.

"А ще у Лисичанську знайдено тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців", - також написав голова ОВА.