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07:17 24.06.2022

Влада США заборонила продаж усіх електронних сигарет Juul на території країни

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Влада США заборонила продаж усіх електронних сигарет Juul на території країни

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) у четвер опублікувало постанову, яка містить заборону на розповсюдження та продаж усіх електронних сигарет компанії Juul Labs Inc. на території країни.

Як повідомило відомство, компанія не надала достатніх доказів того, що токсикологічний профіль її продукції відповідає стандартам і вимогам у сфері захисту здоров'я населення.

Деякі з наданих досліджень Juul також мають суперечливий і непереконливий характер, включно з дослідженнями хімічних речовин, що вилуговуються зі змінних капсул сигарет компанії, йдеться у заяві відомства.

Juul може домагатися скасування ухвали через апеляційний процес всередині FDA або в американському суді.

FDA, яке розглядало заявку Juul протягом двох років, рекомендувало користувачам продукції компанії відмовитися від неї на користь тих електронних сигарет, які відомство вже схвалило. Раніше FDA видало дозвіл на продаж та розповсюдження в США електронних сигарет компаній Reynolds American Inc. та NJOY Holdings Inc., які є конкурентами Juul.

 

 

Теги: #сша #заборона #juul

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