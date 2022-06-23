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22:28 23.06.2022

Порошенко про рішення Євроради надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС: Уся країна об'єдналася заради європейського майбутнього

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Порошенко про рішення Євроради надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС: Уся країна об'єдналася заради європейського майбутнього

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Європейської Ради про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та наголосив, що вся країна об'єдналася заради європейського майбутнього.

"Рішення Європейської Ради про статус країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде до літопису української історії. Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна об'єдналася – і влада, і опозиція – задля протистояння ворогові, і заради європейського майбутнього", – написав Порошенко у фейсбуці в четвер.

Він також висловив бажання подякувати "всім, хто забезпечив цю неймовірну історію успіху".

"Найголовніше – слова щирої подяки та низький уклін жертовності та стійкості українського війська. Вважаю, що саме український воїн зробив найбільший внесок в успіх. Хочу подякувати всім українцям, особливо волонтерам, представникам громадянського суспільства, бо саме наша єдність, мужність і самопожертва полонили серця сотень мільйонів європейців і визначили позицію європейських політиків. Подякувати всім дипломатам за традиційно професійний та ефективний міжнародний наступ", – зазначив нардеп.

П'ятий президент додав, що попереду в української влади та українського народу "дуже багато роботи". "Головне – перемогти (у війні з Росією – ІФ-У), зберегти нашу національну єдність і разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну. Разом до Європи! Слава Україні!", - підсумував Порошенко.

Джерело: https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid025YP6uNRTxN1i3DhBJbz2yvkJEZkPJFEeQAFvg4tDPu3KKUPqFp4PagAAHBxiHGsGl

 

 

Теги: #порошенко #єс

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