Мішель: Надання статусу кандидата Україні та Молдові, а також готовність надати його Грузії – це історичний момент, який дає змогу спроєктувати контури ЄС

Надання статусу кандидата на членство в ЄС Україні та Молдові, а також готовність надати його Грузії – це історичний момент, який дає змогу спроєктувати контури ЄС, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Це історичний момент, який дає нам можливість спроєктувати контури ЄС завдяки сьогоднішньому рішенню надати статус кандидата Україні та Молдові, а також ми готові надати цей статус кандидата Грузії, тільки-но пріоритети буде вирішено. Враховуючи думки, підготовлені Єврокомісією, це дуже сильний сигнал, це сигнал єдності, рішучості в політичному плані", - сказав Мішель на пресконференції після засідання Європейської ради у Брюсселі в четвер.