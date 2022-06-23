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22:00 23.06.2022

Україна, Молдова та Грузія є частиною європейської родини – президент Єврокомісії

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Україна, Молдова та Грузія є частиною європейської родини – президент Єврокомісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення лідерів ЄС щодо надання статусу кандидатів на членство у союзі низці країн і заявила, що Україна, Молдова та Грузія є членами європейської родини.

"Сьогодні добрий день для Європи. Вітаю президента України Володимира Зеленського, президента Молдови Майю Санду та прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів підтверджує це", - написала фон дер Ляєн у твіттері в четвер.

Водночас вона уточнила, що всім трьом країнам доведеться "попрацювати для того, щоб перейти до наступних етапів процесу вступу до ЄС".

"Я знаю, що вони діятимуть швидко. Вони знають, наскільки це важливо для їхніх демократій, їхніх економік та їхніх громадян", - наголосила президент ЄК.

"Це рішення зміцнює всіх нас. Воно зміцнює Україну, Молдову і Грузію перед російським імперіалізмом. І воно зміцнює ЄС. Тому що воно ще раз показує всьому світу, що ми єдині і сильні перед зовнішніми загрозами", - додала вона.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада ухвалила рішення щодо надання Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського Союзу.

 

Теги: #кандидат #україна #єс

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