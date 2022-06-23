Події

22:05 23.06.2022

Кличко: Україна зробить усе необхідне, щоб стати членом ЄС

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Кличко: Україна зробить усе необхідне, щоб стати членом ЄС

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Україна виконає всі умови для того, щоб стати членом Європейського Союзу.

"Друзі! Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до ЄС. І це рішення підтримали всі країни-члени Євросоюзу. Так, ми заплатили за цей шанс дуже високу ціну. Так, нам ще багато чого треба зробити на шляху до європейської родини. Але я впевнений, Україна зробить усе необхідне, виконає всі умови і ухвалить необхідні закони. Бо інакше – у нашої держави немає майбутнього. А саме за нього гинуть наші найкращі захисники", - написав Кличко у телеграм-каналі в четвер.

Він зазначив, що "Україна впорається! І стане успішною і сильною європейською державою".

 

Теги: #кандидат #єс

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