Події

20:40 23.06.2022

Із 118 підозрюваних у воєнних злочинах російських військових 12 фізично в Україні

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Із 118 підозрюваних у воєнних злочинах російських військових 12 фізично в Україні

Із понад сотні підозрюваних у воєнних злочинах в Україні російських військовослужбовців 12 фізично перебувають в Україні, до решти застосовується процедура заочного притягнення до відповідальності, зазначає генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

У четвер увечері в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону Венедиктова розповіла, що щодня українські правоохоронці фіксують близько двохсот воєнних злочинів, і на сьогодні їх уже 18 тис. 871.

"Щодо воєнних злочинів, у нас вже є 6 вироків суду, 8 справ у судах на сьогодні, 118 підозрюваних. Це безпосередньо військові РФ, які катували, вбивали цивільних, руйнували цивільну інфраструктуру", - наголосила вона.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, яка кількість підозрюваних російських військових фізично перебуває в Україні, генпрокурор сказала: "12 із них фізично в Україні. Нам дозволяє законодавство притягувати до відповідальності за "заочкою"... ми активно використовуємо цю процедуру".

 

 

Теги: #військові #місцезнаходження #злочинці

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