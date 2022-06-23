Київ встановив пільгові умови оренди комунального майна для сил оборони та безпеки

Київська міськрада затвердила особливу процедуру та пільгову плату за оренду комунальних приміщень у розмірі 1 грн для сил безпеки та оборони України на час воєнного стану та протягом місяця після його скасування, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Також депутати ухвалили рішення про списання заборгованості за землю об'єктам оборони та розглянули в оновленій редакції програму "Захисник Києва" – для належного фінансування територіальної оборони столиці", – повідомив Кличко у телеграм-каналі.

За його словами, фінансування організації військової служби, мобілізаційної підготовки та тероборони столиці у 2022 році збільшено на 128,6 млн грн – до 174,2 млн грн. Загалом у 2022-2024 pp. для цього заплановано виділення 238,8 млн грн.

Як зазначив мер, додаткове фінансування зумовлене збільшенням більш ніж удвічі чисельності підрозділів тероборони Києва, організацією роботи центру з підготовки сил муніципальної безпеки, підрозділів тероборони та добровільних формувань.