ЄК уточнить порядок застосування санкцій щодо транзиту до Калінінграда - президент Литви

Європейська Комісія (ЄК) дасть роз'яснення, як застосовувати обмеження на транзит товарів, що підпали під санкції Європейського Союзу (ЄС) між основною територією Росії та Калінінградською областю, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Я буду в президента Єврокомісії (...), побачу проєкт, і думаю, що пояснення буде опубліковано найближчим часом. Я не коментуватиму його змісту, тому що не хочу коментувати зміст документів, які ще не опубліковані й не обговорені", - заявив Науседа журналістам у Брюсселі в четвер після участі в зустрічі лідерів ЄС.

"Я просто хотів би назвати це уточненнями щодо транзиту товарів з основної російської території до анклаву, Калінінградської області. Коли я це побачу, можна буде про це говорити", - додав він.

Науседа нагадав, що в березні Литва висловилася за четвертий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

"Однак коли йдеться про практичне застосування санкцій, ми говоримо про відповідальність Єврокомісії за це. Вона це робить, і я сподіваюся, що про це незабаром буде оголошено", - наголосив президент Литви.

Як повідомлялося, з 18 липня Литва поступово почала виключати з вантажного транзиту до Калінінградської області товари з санкційного пакета ЄС, що призвело до загострення відносин між Вільнюсом і Москвою. Росія заявила про готовність запровадити санкції у відповідь проти Литви.

З урахуванням запроваджених Литвою обмежень, за даними влади регіону на четвер, трафік залізничних і автомобільних вантажів до Калінінградської області з інших регіонів РФ і назад знизився приблизно на 30%.

За даними литовської митниці, четвертий санкційний пакет ЄС, затверджений 15 березня, запровадив для Росії обмеження щодо російської сталі та інших виробів із чорних металів за угодами, укладеними до 17 червня, і з 18 червня ці вантажі не можна провозити територією країн Союзу.

За даними Митного департаменту, 10 липня набуде чинності заборона на перевезення транзитом цементу, алкоголю та інших продуктів, 10 серпня - на перевезення вугілля й іншого твердого викопного палива, а з 5 грудня - російської нафти.