Зеленський хотів би бачити підтримку не лише народу Ізраїлю, а й влади – виступ перед ізраїльськими студентами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити підтримку не лише від ізраїльського народу, а й від ізраїльської влади.

"Я вдячний народові Ізраїлю, я вдячний вам за щиру, емоційну підтримку українців. За українські прапори, які з'явилися на ваших вулицях. Ми все це бачимо і цінуємо", - сказав він у четвер, звертаючись через відеозв'язок до ізраїльських студентів.

"Але ми хотіли би підтримки від вашої влади. Я рідко спілкуюся з журналістами з Ізраїлю. Мені складно. Я не знаю, що відповідати цим шановним людям. Я не знаю, як відповідати на запитання, чим Ізраїль допоміг", - сказав Зеленський.

"Ми розуміємо, що вам не просто, - зазначив він. - Але ми хотіли б записати щось у колонку таблиці допомоги". Зеленський навів приклади Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Ірландії та інших країн, які прийняли українських біженців. "Влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. Саме зараз. Я не хочу давати цьому оцінку. Я хочу, щоб ви самі подумали про це", - сказав президент.

"Санкції. Це не про гроші, не про бізнес, це про цінності та спільну безпеку. Японія підтримала, Австралія, США, європейські країни. На жаль, ми не дочекалися, коли Ізраїль приєднається до санкційного режиму", - зазначив Зеленський.

"Чому в нас нерозуміння з окремими представниками влади - я не знаю", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання щодо реакції на обстріли єврейських святинь в Україні, Зеленський зазначив, що є "багато єврейських громад і спільнот, які займалися цим питанням. Ми отримували підтримку від Єврейського конгресу, від США. Я справді хотів більше підтримки від уряду Ізраїлю".