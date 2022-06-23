Велика Британія забороняє експорт до РФ фунтів стерлінгів і банкнот країн ЄС, забороняє постачання авіапального

Велика Британія впроваджує заборону на експорт до РФ фунтів стерлінгів і банкнот країн ЄС, забороняє постачання авіапального, йдеться в заяві, поширеній британським урядом у четвер.

Зокрема, нові заходи включають заборону на експорт до Росії або для використання в Росії пального для реактивних двигунів, а також присадок до пального.

Впроваджується також заборона на експорт або використання в Росії банкнот, номінованих у фунтах стерлінгів, та банкнот країн ЄС, заборона на надання або доставку таких банкнот особам, пов'язаним із Росією, і для використання їх у РФ.

Крім того, розширено обмежувальні заходи щодо Росії в галузі надання технічної допомоги, фінансових послуг та посередницьких послуг, пов'язаних з імпортом заліза та сталі. Впроваджуються додаткові обмеження експорту товарів і технологій, пов'язаних зі сферою нафтопереробки, найважливішими галузевими товарами. Обмеження стосуються і товарів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.