Суд у Львові проводить попереднє засідання за обвинуваченням Медведчука у держзраді та замаху на розкрадання національних цінностей

Личаківський районний суд Львова у четвер у закритому режимі проводить попереднє засідання за обвинуваченням народного депутата України Віктора Медведчука у держзраді та замаху на розкрадання національних цінностей, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора.

"Личаківський райсуд Львова наразі проводить попереднє засідання у справі Медведчука", - повідомили у прокуратурі у четвер.

У відомстві додали, що засідання відбувається у закритому режимі.

За процедурою, на попередньому слуханні суд має визначитись із призначенням справи до слухання по суті.

Як повідомлялося, обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ чинили замах на розграбування національних цінностей, - ідеться про незаконний видобуток нафти й газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, слідство зібрало значні докази провини Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей, інші справи стосовно нього ще розслідують.

"Ми абсолютно спокійно рухаємося до суду, бо там зібрано залізобетонні докази", - сказала генпрокурор 3 червня в ефірі українського телемарафону.

Вона додала: "Інша справа - "вугільна". Там іще слідство триває. І є ще дві потужні справи: одна з них - це відома "труба Медведчука"... Є ще одна справа, не хочу про неї говорити, там правоохоронці виходять на фінішну пряму, не буду спойлерити наперед".

Раніше Личаківський райсуд продовжив термін тримання Медведчука під вартою до 9 серпня. Також за рішенням суду заарештовано 279 картин, статуетки, посуд та залізничний вагон-ресторан, виявлені під час обшуку 7 червня в будинку Віктора Медведчука.