Лоскутівка та Рай-Олександрівка на Луганщині напередодні окуповані ворогом

Російські окупанти у середу, 22 червня, захопили Лоскутівку та Рай-Олександрівку в Луганській області; за добу вбито одну та поранено 3 людей, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни захопили ще два населені пункти, в Лисичанську одну людину вбито і трьох поранено. Відучора Лоскутівка і Рай-Олександрівка окуповані ворогом", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

При цьому Гайдай наголосив, що українські військові продовжують стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротині, відбивати атаки від Золотого та Вовчоярівки.

"Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "вивільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць", - написав голова ОВА.

Крім того, окупанти кілька разів упродовж 22 червня обстріляли Лисичанськ. Зафіксовано руйнування в одній із шкіл міста.

"За день отримали трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері виявлено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілу", – повідомив Гайдай.

Також були пораховані нові руйнування у Новоіванівці (8 будинків), Гірському (8), Золотому (9).

"За учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському", – додав Гайдай.