Події

08:15 23.06.2022

Лоскутівка та Рай-Олександрівка на Луганщині напередодні окуповані ворогом

1 хв читати
Лоскутівка та Рай-Олександрівка на Луганщині напередодні окуповані ворогом

Російські окупанти у середу, 22 червня, захопили Лоскутівку та Рай-Олександрівку в Луганській області; за добу вбито одну та поранено 3 людей, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни захопили ще два населені пункти, в Лисичанську одну людину вбито і трьох поранено. Відучора Лоскутівка і Рай-Олександрівка окуповані ворогом", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

При цьому Гайдай наголосив, що українські військові продовжують стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротині, відбивати атаки від Золотого та Вовчоярівки.

"Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту". Російська армія "вивільняє" Сєвєродонецьк від життя та робочих місць", - написав голова ОВА.

Крім того, окупанти кілька разів упродовж 22 червня обстріляли Лисичанськ. Зафіксовано руйнування в одній із шкіл міста.

"За день отримали трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері виявлено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілу", – повідомив Гайдай.

Також були пораховані нові руйнування у Новоіванівці (8 будинків), Гірському (8), Золотому (9).

"За учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському", – додав Гайдай.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 23.06.2022
Інтенсивність обстрілів на Харківщині збільшилася, за добу поліцейські задокументували понад 20 фактів руйнування будинків і споруд

Інтенсивність обстрілів на Харківщині збільшилася, за добу поліцейські задокументували понад 20 фактів руйнування будинків і споруд

07:33 23.06.2022
Окупанти намагаються оволодіти панівними висотами поблизу Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ

Окупанти намагаються оволодіти панівними висотами поблизу Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ

22:41 22.06.2022
Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте

Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте

18:59 22.06.2022
Окупанти намагаються просунутися в бік Бахмута та безуспішно штурмували Новобахмутівку, бої за Сєвєродонецьк тривають – Генштаб

Окупанти намагаються просунутися в бік Бахмута та безуспішно штурмували Новобахмутівку, бої за Сєвєродонецьк тривають – Генштаб

08:27 22.06.2022
Російські війська закріплюються неподалік Лисичанська, тривають вуличні бої за Сєвєродонецьк

Російські війська закріплюються неподалік Лисичанська, тривають вуличні бої за Сєвєродонецьк

07:20 22.06.2022
Ворог зосереджує зусилля на Харківському та Слов'янському напрямках, веде повітряну розвідку та використовує РСЗВ

Ворог зосереджує зусилля на Харківському та Слов'янському напрямках, веде повітряну розвідку та використовує РСЗВ

20:59 21.06.2022
У бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються 568 людей, зокрема 38 дітей

У бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються 568 людей, зокрема 38 дітей

08:16 21.06.2022
Окупанти обстріляли Лисичанськ, знайдено тіло загиблого, кількість жертв встановлюється

Окупанти обстріляли Лисичанськ, знайдено тіло загиблого, кількість жертв встановлюється

07:31 21.06.2022
Українські військові відбили штурм поблизу Богородичного та Долини

Українські військові відбили штурм поблизу Богородичного та Долини

22:10 20.06.2022
У результаті обстрілів на Донеччині загинули три людини, дві – поранені

У результаті обстрілів на Донеччині загинули три людини, дві – поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

Ця війна має завершитися справедливим трибуналом

Ми маємо дійти до перемоги раніше, ніж у 1945 році – Зеленський

ПАРЄ ухвалила три резолюції щодо України – голова делегації ВР

У Брюсселі відбудеться історичний саміт, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в члени ЄС

ОСТАННЄ

МКТ та МТНК можна буде скласти у 21 області України, Києві та у 13 країнах Європи - УЦОЯО

Українські біженці зможуть влаштуватись на роботу в Ізраїлі з 1 липня

Потік на виїзд через західний кордон України останні два дні помітно більше ніж потік на в'їзд – Держприкордонслужба

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі - голова ОВА

Спостерігається тренд повернення українців додому, трійку популярних поїздів у червні очолив "Ужгород - Харків" - УЗ

На Сумщині машина поліції підірвалася на міні, одна людина загинула, семеро поранені – голова ОВА

З російського полону звільнено проректора ХДУ Вінника

Російські окупанти від початку вторгнення в Україну втратили понад 1,5 тис. танків

За добу харківські рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, з-під завалів витягли тіла п’яти загиблих

Кількість поранених дітей через військову агресію РФ збільшилася до 593

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА