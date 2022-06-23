Події

07:47 23.06.2022

За добу противник здійснив три ракетні удари по південних регіонах; знищено 20 окупантів, 3 одиниці техніки і два склади

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За добу противник здійснив три ракетні удари по південних регіонах; знищено 20 окупантів, 3 одиниці техніки і два склади

У середу, 22 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, запущені в напрямку Одеської області дві ракети були збиті. За добу знищено 20 окупантів, 3 одиниці техніки і два склади, повідомили в Оперативному Командуванні "Південь".

"Ситуація в операційній зоні в Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, але контрольована. Противник продовжує ведення бойових дій у контрбатарейній тактиці на рубежах оборони", - йдеться у зведенні на сторінці Командування у фейсбуці в ніч на четвер.

Українські військові наголосили, що відбили атаку російського вертольота Ка-52.

У Командуванні акцентували, що протягом доби ворог також здійснив три ракетні удари по південних регіонах.

"Масований ракетний удар із 7 ракет типу "Онікс" стався по Миколаєву. Вражена виробнича та соціальна інфраструктура міста. В результаті влучень у кількох районах обласного центру виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності зі олією. Масштабна пожежа на площі понад 300 кв. м ліквідована. За уточненими даними загинула одна і поранені дві цивільні особи", – уточнили в повідомленні.

Двічі ворог атакував і Одещину. Обидві ракети було знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

Згідно з даними, триває військова операція з ураження сил і засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучення у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

"Загалом, за добу під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань у нашій операційній зоні забезпечено виключення з лав ворожої армії 20 рашистів, виведені з ладу безповоротно: самохідна гаубиця "Мста-С", 23-мм зенітна установка, тягач техніки і 2 склади боєприпасів у Херсонській області", – повідомили в ОК.

Остаточні ворожі втрати уточнюються.

Також зазначається, що корабельне угруповання ворожого флоту складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі. Посилення шторму змусило провести певне рокірування сил, але суті завдання та сили загрози це не змінює. Також підвищується ймовірність безконтрольного руху морських мін, зокрема у напрямку узбережжя.

 

 

 

Теги: #україна #втрати #південь #ворог

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