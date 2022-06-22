Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донеччини в середу
Чотири жителі Донецької області загинули та п'ятеро отримали поранення в середу внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 22 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: двох у Пречистівці, одного в Красногорівці та одного в Залізному. Ще п’ятеро людей дістали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі.
Крім того, за його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв в окупованих містах Маріуполі та Волновасі.