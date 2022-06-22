Події

22:16 22.06.2022

Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донеччини в середу

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Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донеччини в середу

Чотири жителі Донецької області загинули та п'ятеро отримали поранення в середу внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 22 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: двох у Пречистівці, одного в Красногорівці та одного в Залізному. Ще п’ятеро людей дістали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв в окупованих містах Маріуполі та Волновасі.

 

Теги: #жертви #донеччина #обстріли

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