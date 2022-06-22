Події

21:54 22.06.2022

Прикладом для мене є наш народ

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Прикладом для мене є наш народ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прикладом для нього є український народ.

"Наші люди. І їх дуже багато. Це наш народ. Звичайний український фермер, який на тракторі міг перегородити дорогу російським танкам у момент вторгнення. Звичайна жінка із села, яка голими руками зупиняла російські БТРи, БМП. Наші прекрасні діти, які були в квартирах, коли ворожі ракети влучали туди, і вони залишилися, на жаль, у нашій історії та пам'яті", - розповів Зеленський, відповідаючи на запитання канадської студентки: хто є його кумиром і прикладом для нього особисто.

Глава держави назвав людей, які "залишалися в Україні та які не віддали свободу" героями.

"Головна цінність – це наш народ. Це наш скарб. І це мій кумир", - наголосив президент.

 

 

Теги: #народ #війна

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