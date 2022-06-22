Війна в Україні забрала життя щонайменше 4634 цивільних, 5769 поранено

Втрати серед цивільного населення з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 21 червня становлять 10403 мирних жителі (на день раніше - 10308), зокрема 4634 загиблих (4597), повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у середу.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюму (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не входять до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 1780 чоловіків, 1194 жінки, 148 хлопчиків та 131 дівчинка, тоді як стать 41 дитини та 1340 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 5769 постраждалих - 169 хлопчиків і 131 дівчинка, а також 178 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на день раніше загинули семеро дітей, ще семеро дістали поранень.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 22 червня було зафіксовано 2524 (2508) загиблих і 2449 (2430) поранених на території, контрольованій урядом, і 186 (184) загиблих і 760 (752) поранених на території, контрольованій російськими збройними силами.

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1924 (1905) загиблих і 2560 (2529) поранених.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не варто відносити лише на випадки 21 червня, тому що протягом цього періоду Управління верифікувало декілька випадків за попередні дні.