Окупанти намагаються просунутися в бік Бахмута та безуспішно штурмували Новобахмутівку, бої за Сєвєродонецьк тривають – Генштаб

Російські окупанти намагаються просунутися в напрямку міста Бахмута Донецької області та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк Луганської області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

"На сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам'янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк. На бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського", - йдеться у зведенні.

Окупанти продовжують обстріли на південнобузькому, краматорському, авдіївському, курахівському, новопавлівському та запорізькому напрямках, завдали авіаударів поблизу Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

"У районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм і змусили ворога відійти", - повідомили в Генштабі.

Ворог штурмовими діями намагається покращити тактичне положення в районі м. Слов'янська Донецької області, а в Харківській області веде бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їхнього виходу до державного кордону. У цих районах окупанти здійснюють активні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії.

Також зі ствольної артилерії обстріляно Тур'ю, Миропільське та Славгород Сумської області, розташовані неподалік кордону з РФ, повідомляється у зведенні.