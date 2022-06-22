Події

18:21 22.06.2022

"Укрзалізниця" з 24 червня призначає новий регіональний поїзд Київ – Шостка

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"Укрзалізниця" з 24 червня призначає новий регіональний поїзд Київ – Шостка

"Укрзалізниця" (УЗ) призначає новий регіональний поїзд курсуванням Київ – Шостка, розширюючи сполучення регіонів зі столицею, повідомляється в телеграм-каналі компанії.

Згідно з повідомленням, поїзд №788/787 Київ – Шостка курсуватиме щодня з 24 червня. Відправлення з Києва призначено на 16:09, прибуття до Шостки – о 21:25.

Потяг зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.

У зворотному напрямку з Шостки поїзд вирушатиме з 25 червня щодня о 6:10 і прибуватиме до Києва об 11:26.

Квитки на поїзд уже доступні онлайн на сайті та в чат-ботах "Укрзалізниці".

Теги: #шостка #поїзд

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