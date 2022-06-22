Надання статусу кандидата у члени ЄС Україні - перше питання саміту ЄС

Надання статусу кандидата в члени Європейського Союзу Україні буде першим питанням засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів країн-членів Співтовариства.

"Під час першого дня лідери матимуть справу із заявками на членство в ЄС України, Молдови та Грузії. Ми очікуємо ухвалення рішення надати статус кандидата Україні та Молдові", - повідомив журналістам напередодні саміту, який відбудеться у Брюсселі 23-24 червня, високопоставлений європейський чиновник.

За словами дипломата, формальне засідання лідерів, якому передуватиме зустріч із лідерами країн Західних Балкан, розпочнеться о 15:00 із традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Це буде геополітичний саміт - відбудеться велика дискусія. Перша щодо заявок на членство України, Молдови та Грузії. Ми очікуємо, що Європейська рада надасть статус кандидата Україні та Молдові, що це рішення буде підтримане всіма лідерами і також після виконання умов - Грузії", - сказав він.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про можливі "сюрпризи" під час обговорення питання надання статусу кандидата Україні, високопоставлений дипломат зазначив, що "як такої" він не бачить проблеми "через роботу, яка була виконана до цього президентом (Європейської ради Шарлем Мішелем)". "Я впевнений (що не буде), але я також обережний, хоча я не можу сказати, чого я очікую", - пояснив він.

Крім того, щодо України лідери ЄС обговорять питання військової, фінансової підтримки, продовольчу безпеку у світлі блокування РФ портів у Чорному морі.

"Цього самого дня лідери продовжать санкції для Росії, які продовжуються на шість місяців і пов'язані з ситуацією в Україні. Триває робота з посилення рамок (функціонування санкцій), але не очікується, що буде ухвалено рішення щодо (нового) режиму санкцій", - деталізував дипломат.

Вечеря буде присвячена питанням Європи загалом, і на другий день лідери обговорюватимуть економічні питання та результати конференції "Майбутнє Європи".