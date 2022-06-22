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11:32 22.06.2022

Штормова погода в Чорному морі не сприяє висадці десанту російських окупантів в Україні – ОК "Південь"

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Штормова погода в Чорному морі не сприяє висадці десанту російських окупантів в Україні – ОК "Південь"

 У Чорному морі спостерігається штормова погода, яка не сприяє висадці десанту російських окупантів в Україні, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожих сил у кількості п'яти ракетних кораблів, трьох ВДК і одного підводного човна, становлять загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами. Водночас штормова погода не сприяє висадці десанту", - йдеться у повідомленні ОК, оприлюдненому в офіційному телеграм-каналі Одеської міськради.

У ньому наголошується, що хвилювання моря також підвищує ймовірність наткнутися на морську міну. Так, одну з таких небезпечних "мандрувальниць" було виявлено на Одещині, вона безконтрольно здетонувала в безпосередній близькості до урізу води однієї з пляжних зон.

"Пошкоджено пляжні будівлі, на щастя, на узбережжі не було відвідувачів, ніхто не постраждав. Також море повторно принесло міну до узбережжя Коблевого. Силами оборони її знищено шляхом контрольованого підриву за кілька метрів від берега, руйнувань і постраждалих нема", - зазначають у ОК.

Там закликають громадян бути відповідальними перед своїми дітьми за їхню і власну безпеку, вчасно й оперативно реагувати на сигнали повітряних тривог, дбати про інформаційну гігієну та не дозволяти ворогові посіяти паніку й недовіру до Сил оборони України.

 

Теги: #чорне_море #ок_південь

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