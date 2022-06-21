Повітряні сили знищили два склади боєприпасів, два БПЛА, десять броньованих машин і авіаційну ракету

У вівторок знищено два склади боєприпасів, два БПЛА, десять броньованих машин та авіаційну ракету, повідомляє командування Повітряних сил ЗС України

"21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59", - йдеться у повідомленні в телеграмі.

"Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів", - повідомляє також командування Повітряних сил.