Події

21:27 21.06.2022

Кулеба поговорив із Боррелем напередодні саміту ЄС цього тижня

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Кулеба поговорив із Боррелем напередодні саміту ЄС цього тижня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з високим представником Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем напередодні історичного саміту ЄС на цьому тижні, подякував за підтримку України.

"Я поговорив із Жозепом Боррелем напередодні історичного саміту ЄС на цьому тижні. Статус України як кандидата в члени ЄС підведе межу під десятиліттями двозначності і закріпить її на камені: Україна — це Європа, а не частина "руського мира". Вдячний HR/VP за підтримку України на нашому шляху", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель запросить глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Молдові.

 

 

 

Теги: #єс #розмова #кулеба

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