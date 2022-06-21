Глава британського МЗС збирається до Туреччини на переговори щодо "зернового питання"

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що у середу вирушить до Туреччини на переговори, під час яких обговорить ситуацію з постачанням зерна з України, повідомляє у вівторок The Independent.

"Ми робимо все, що можемо для того, щоб забезпечити експорт зерна з України. Завтра я попрямую до Туреччини для того, щоб обговорити, що можна зробити ще", - наводить її слова газета.

За її словами, "на досягнення цієї цілі є лише декілька тижнів".

Раніше у вівторок Bloomberg повідомляв, що протягом найближчих 10 днів у Стамбулі плануються переговори щодо організації експорту зерна з України, у яких можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

До запланованої зустрічі в Стамбулі до РФ вирушить турецька військова делегація для того, щоб обговорити заходи, які можна вжити для експорту зерна через порти в Україні.

Раніше в червні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в Анкарі вважають здійсненним запропонований в ООН план вивезення українського зерна. Він повідомив, що обговорюється механізм створення "зернового коридору" у Чорному морі за сприяння ООН, Росії, України і Туреччини.

До цього агентство Bloomberg повідомляло, що за інформацією його джерел, РФ і Туреччина досягли попередньої угоди, яка має забезпечити безпечне відновлення постачання українського зерна через порт Одеси. За даними джерел, реалізація російсько-турецького плану під егідою ООН дасть змогу прибрати міни з прибережних вод у районі Одеси та гарантувати безпечне відправлення суден із зерном із Чорного до Середземного моря. Зокрема, Туреччина запропонувала допомогу в розмінуванні морської акваторії та супроводі суден із зерном, що експортується.