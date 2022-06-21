Події

17:38 21.06.2022

Жителька Запоріжжя та її спільник привласнили майже 400 тис. грн благодійних внесків для української армії

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Жителька Запоріжжя та її спільник привласнили майже 400 тис. грн благодійних внесків для української армії

Правоохоронці в Запоріжжі викрили шахрайку, яка під виглядом формування фонду благодійної організації з гуманітарної допомоги для ЗСУ привласнила понад 400 тис. грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя повідомлено про підозру місцевій жительці в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За інформацією прокуратури, жінка, перебуваючи у змові з поки що не встановленою слідством людиною, розробила схему незаконного збагачення за рахунок громадян України – збір коштів нібито для формування фонду благодійної організації, метою якої є придбання гуманітарної допомоги для ЗСУ.

"Спочатку спільник підозрюваної, називаючись у телефонній розмові заступником голови Івано-Франківської ОДА, підшукував серед місцевих жителів охочих здійснити добровільні внески. Отримавши грошові перекази на банківську картку, жінка через банкомат у Запоріжжі знімала готівку. Потім певний відсоток залишала собі, а решту суми переказувала своєму спільнику", - інформують у прокуратурі.

Отже, як наголошується в повідомленні, протягом березня-квітня шахраї ошукали понад 10 громадян і суб'єктів господарювання, завдавши їм збитків на загальну суму майже 400 тис. грн.

Заходи з викриття здійснила прокуратура спільно зі співробітниками Управління СБУ в Запорізькій області та слідчими Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

 

Теги: #прокуратура #шахраї #благодійність

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