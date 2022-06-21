Події

14:51 21.06.2022

Україна повернула тіла 35 загиблих військовослужбовців – Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла 35 загиблих військовослужбовців – Мінреінтеграції

У Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 захисників, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, обмін тілами загиблих було здійснено за формулою 35 на 50. З 35 повернутих тіл загиблих українських військовослужбовців 25 українських захисників Маріуполя.

"Полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями", - йдеться у повідомленні.

У ГУР Міноборони зазначили, що процес повернення тіл загиблих українських бійців триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/718/

Теги: #війна #загиблі

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