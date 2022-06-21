У Києві масово перевірять лотки з продажу шаурми

У Києві після отруєння шаурмою в Дарницькому районі масово перевірять лотки, що торгують шаурмою, повідомив начальник головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужби) у Києві Олег Рубан.

У телеграм-каналі відомства він уточнив, що станом на ранок вівторка постраждалих від отруєння шаурмою, яку продавали з двох лотків у Дарницькому районі Києва (на просп. Бажана та вул. Ахматової), вже 23, серед постраждалих троє дітей.

"Люди отруїлися м'ясом, яке додавали в шаурму. Зараз підприємство, що торгувало зіпсованим товаром, зачинене. Усе обладнання демонтовано. За цим випадком порушено кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Також здійснюються заходи щодо недопущення реалізації цього м'яса на території Києва. Планується масова перевірка в місті лотків із шаурмою", - повідомив Рубан.

Випадки нездужання киян пов'язані з вживанням шаурми, придбаної у павільйонах за адресою: вул. Ахматової, 44 та вул. Урлівська, 11 у Дарницькому районі. Також з 16 до 20 червня надійшло 20 екстрених повідомлень, зокрема три - серед дітей до 17 років, щодо захворювання на кишкову групу інфекцій, пов'язаних із вживанням шаурми з третьої точки — на просп. Бажана, 3.

Як повідомлялося, раніше Головне управління Держпродслужби в Києві повідомило про 20 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, зокрема в однієї особи виявлено Salmonella Enteritidis.