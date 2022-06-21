Події

12:57 21.06.2022

Бородянка після агресії РФ стала символом безглуздої жорстокості та насильства – прем'єр Люксембургу

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Бородянка після агресії РФ стала символом безглуздої жорстокості та насильства – прем'єр Люксембургу

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель (Xavier Bettel) відвідав смт Бородянку Бучанського району Київської області, звільнене від російської окупації, та відзначив особливу жорстокість інтервентів.

"Бородянка постраждала від російської агресії до повного знищення і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати весь жах того, що тут сталося", - написав Бетель у твіттері у вівторок.

Повідомлення проілюстровано фото глави люксембурзького уряду поряд зі зруйнованими житловими будинками та разом із місцевими жителями.

Бетель повідомив про своє прибуття з візитом в Україну за декілька годин раніше.

Теги: #люксембург #бородянка

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