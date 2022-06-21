Двох жінок на Львівщині доставили до реанімації після зміїних укусів – ДСНС

Двох жительок Львівщини у понеділок, 20 червня, було доставлено до реанімаційних відділень лікарень після укусів змій, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними управління, 20 червня до реанімації Турківської районної лікарні доставили 28-річну жительку Самбірського району, яку змія вкусила у ліву стопу.

Того самого дня до реанімації Ходорівської районної лікарні доставили 65-річну жительку Стрийського району – її змія вкусила у праву ногу.

Як зазначено у повідомленні, стан обох постраждалих – середньої тяжкості.