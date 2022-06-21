На півдні України знищено 25 окупантів, 7 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів

Українські військові за добу знищили 25 осіб особового складу, 7 одиниць ворожої техніки, а також 3 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами при виконанні вогневих завдань забезпечено зменшення ворожої армії на 2️5️ рашистів, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", потужну станцію зв'язку, станцію радіолокації та станцію радіоелектронної боротьби, 2 одиниці військової автомобільної техніки, 3 склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на вівторок.

Окрім цього, українські захисники збили 2 БПЛА типу "Орлан-10" у Миколаївській області.

"Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів, 1 підводного човна і 4 ВДК. Інші флоти, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебувають в пунктах базування. Проте загроза ракетного удару залишається актуальною, як не виключена й спроба висадки десанту", - наголошується в повідомленні.