Шмигаль і канцлер Австрії обговорили євроінтеграцію України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і канцлер Австрії Карл Негаммер провели розмову, під час якої обговорили євроінтеграцію України.

"Підтримку євроінтеграції України та організацію зелених коридорів для експорту української продукції обговорили під час телефонної розмови з Карлом Негаммером. Роль Австрії у цих питаннях є визначною. Розповів про обстріли росією мирних міст. Вдячний за допомогу в лікуванні українських військових", - написав Шмигаль у твіттері.

Канцлер Австрії в понеділок увечері повідомив, що "говорив із Денисом Шмигалем сьогодні. Ми говорили про статус кандидата в члени ЄС. Важливо, щоб до всіх заявників застосовувалися одні й ті самі критерії. Продовольча безпека та зелені коридори також були проблемою. Ось де Австрія допоможе!"