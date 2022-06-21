Події

06:26 21.06.2022

Шмигаль і канцлер Австрії обговорили євроінтеграцію України

1 хв читати
Шмигаль і канцлер Австрії обговорили євроінтеграцію України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і канцлер Австрії Карл Негаммер провели розмову, під час якої обговорили євроінтеграцію України.

"Підтримку євроінтеграції України та організацію зелених коридорів для експорту української продукції обговорили під час телефонної розмови з Карлом Негаммером. Роль Австрії у цих питаннях є визначною. Розповів про обстріли росією мирних міст. Вдячний за допомогу в лікуванні українських військових", - написав Шмигаль у твіттері.

Канцлер Австрії в понеділок увечері повідомив, що "говорив із Денисом Шмигалем сьогодні. Ми говорили про статус кандидата в члени ЄС. Важливо, щоб до всіх заявників застосовувалися одні й ті самі критерії. Продовольча безпека та зелені коридори також були проблемою. Ось де Австрія допоможе!"

 

 

 

 

Теги: #австрія #розмова #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:13 21.06.2022
Заступник керівника ОП та президент Федеральної спілки міст і громад Австрії провели зустріч

Заступник керівника ОП та президент Федеральної спілки міст і громад Австрії провели зустріч

19:00 18.06.2022
Байден заявив про швидку розмову із Сі Цзіньпіном

Байден заявив про швидку розмову із Сі Цзіньпіном

07:06 18.06.2022
Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів обговорили безпеку України

Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів обговорили безпеку України

21:42 17.06.2022
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем

13:44 17.06.2022
Шмигаль: Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик

Шмигаль: Статус кандидата та рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективному відновленні країни відповідно до європейських практик

06:13 16.06.2022
Зеленський подякував Байдену за підтримку у боротьбі з російським агресором

Зеленський подякував Байдену за підтримку у боротьбі з російським агресором

21:36 15.06.2022
Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки

Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки

21:56 14.06.2022
Голова Верховної Ради обговорив із президентом Австрії перспективу надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Голова Верховної Ради обговорив із президентом Австрії перспективу надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

21:43 14.06.2022
Зеленський і Трюдо обговорили кроки щодо протидії російській агресії

Зеленський і Трюдо обговорили кроки щодо протидії російській агресії

21:31 14.06.2022
Стефанчук: Закликаємо австрійських колег приєднатися до напрацювання механізмів для покарання Росії за розпочату війну

Стефанчук: Закликаємо австрійських колег приєднатися до напрацювання механізмів для покарання Росії за розпочату війну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав учасників фестивалю "Каннські леви" бути союзниками України

Зеленський подякував депутатам ВР за ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент Євроради Мішель пише лідерам ЄС, що на саміті він запросить їх надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Ексмеру Києва Черновецькому повідомлено про підозру щодо факту поширення публічних закликів до зміни кордонів території України

ЄС має зробити для України трохи більше, ніж для своїх членів – Зеленський на Global Policy Forum

ОСТАННЄ

Кількість насильно переміщених осіб у світі досягла 100 млн

Міністр фінансів Канади заявила, що її країна може стати "замість Росії та Китаю" постачальником металів для дружніх країн

Байден вважає ймовірним, що Україна стане членом ЄС

На півдні України знищено 25 окупантів, 7 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів

Із початком агресії РФ в Україні ЄС і НАТО активізували співпрацю

Зеленський закликав учасників фестивалю "Каннські леви" бути союзниками України

Зеленський подякував депутатам ВР за ратифікацію Стамбульської конвенції

Прокуратура Мюнхена конфіскує три квартири підсанкційного депутата Держдуми та його дружини

Унаслідок денних обстрілів Одеси в місті пошкоджено вікна у кількох будівлях, знищено 1 зупинковий комплекс

21 червня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА