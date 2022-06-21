Події

06:14 21.06.2022

Унаслідок денних обстрілів Одеси в місті пошкоджено вікна у кількох будівлях, знищено 1 зупинковий комплекс

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Унаслідок денних обстрілів Одеси в місті пошкоджено вікна у кількох будівлях, знищено 1 зупинковий комплекс

Унаслідок ракетного обстрілу Одеси в понеділок у місті було пошкоджено вікна у трьох котельнях, одній адмінбудівлі та приміщеннях двох комунальних підприємств, також було знищено один зупинковий комплекс, повідомляє пресслужба Одеської міськради в телеграм-каналі.

"Унаслідок денного обстрілу ворожими ракетами постраждали об'єкти інфраструктури: вікна у 3 котельнях та 1 адмінбудівлі (58 кв. м), вікна у приміщеннях двох комунальних підприємств (більше ніж 30 стекол), розбито один зупинковий комплекс", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти протягом понеділка запустили 14 ракет у південних регіонах України.

 

Теги: #одеса #війна #обстріл

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