Унаслідок денних обстрілів Одеси в місті пошкоджено вікна у кількох будівлях, знищено 1 зупинковий комплекс

Унаслідок ракетного обстрілу Одеси в понеділок у місті було пошкоджено вікна у трьох котельнях, одній адмінбудівлі та приміщеннях двох комунальних підприємств, також було знищено один зупинковий комплекс, повідомляє пресслужба Одеської міськради в телеграм-каналі.

"Унаслідок денного обстрілу ворожими ракетами постраждали об'єкти інфраструктури: вікна у 3 котельнях та 1 адмінбудівлі (58 кв. м), вікна у приміщеннях двох комунальних підприємств (більше ніж 30 стекол), розбито один зупинковий комплекс", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти протягом понеділка запустили 14 ракет у південних регіонах України.