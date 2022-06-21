Заступник керівника ОП та президент Федеральної спілки міст і громад Австрії провели зустріч

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та президент Федеральної спілки міст і громад Австрії Альфред Рідль провели зустріч, під час якої обговорили відновлення України та партнерські відносини з Австрією, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"За дорученням керівника Офісу президента України Андрія Єрмака заступник керівника Офісу глави держави Кирило Тимошенко провів зустріч із президентом Федеральної спілки міст і громад Австрії Альфредом Рідлем", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті в понеділок увечері.

Зазначено, що "австрійські громади могли б налагодити партнерські відносини з тими чи іншими громадами України і в межах цієї співпраці взяти участь у відбудові дитячого садочка, школи, спортивного майданчика, скверу тощо".

"Ми прагнемо, щоб більшість австрійських громад налагоджували двосторонні відносини з українськими громадами – такі, як уже існують між Київською областю та землею Нижня Австрія, а також Закарпаттям та землею Бургенланд", – сказав під час зустрічі Тимошенко.

Заступник керівника ОП також зазначив, що "в рамках партнерського меморандуму між Київщиною та землею Нижня Австрія місто Фезендорф готове допомогти у відновленні Бучі, а мер міста Вінер-Нойштадт (неподалік Відня) висловив готовність допомагати у відбудові Бородянки".

Крім цього, повідомляється, що для ДСНС України "австрійська спілка міст і громад підготувала для передачі п'ять транспортних засобів: три пожежні автомобілі, швидку допомогу та сміттєвоз".

Рідль наголосив, що "міста й муніципалітети Австрії хочуть поглибити співпрацю з українськими громадами".

"Ми розуміємо, що Україна зараз бореться та страждає за європейські цінності, і тому, звичайно, ми зі свого боку підтримуємо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС", - зазначив президент Федеральної спілки міст і громад Австрії.