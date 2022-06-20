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20:52 20.06.2022

Президент Євроради Мішель пише лідерам ЄС, що на саміті він запросить їх надати Україні статус кандидата в члени ЄС

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Президент Євроради Мішель пише лідерам ЄС, що на саміті він запросить їх надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросить глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Молдові.

Про це йдеться в запрошенні Мішеля лідерам ЄС. "Настав час визнати, що майбутнє України, Молдови та Грузії знаходиться в ЄС. Я запрошу вас надати статус кандидата Україні та Молдові. Паралельно ми продовжимо надавати Україні потужну гуманітарну, військову, економічну та фінансову підтримку", - сказано у листі, текст якого поширений у понеділок у Брюсселі.

Мішель констатував, що з поновленням війни в Європі лідери здійснили "безпрецедентні дії, демонструючи геополітичний вплив ЄС".

"Тепер нам потрібно зробити подальші кроки для зміцнення безпеки та стабільності на нашому континенті. Це буде головною темою нашого засідання Європейської Ради 23-24 червня", - окреслив порядок денний президент Євроради.

Він також наголосив на важливості для ЄС і Західних Балкан. "Тому ми маємо активізувати процес розширення та сприяти інтеграції наших західнобалканських партнерів. Ми зустрінемося з ними перед нашою офіційною Європейською радою", - повідомив Мішель.

Президент Євроради наголосив, що мир, безпека та процвітання у міжнародному порядку, заснованому на правилах, - це "цінності, які ЄС поділяє з іншими європейськими партнерами". "Ідея європейської політичної спільноти була представлена для розвитку політичного діалогу та співпраці. Ми братимемо участь у стратегічному обговоренні того, як зміцнити наші відносини для вирішення питань, що становлять спільний інтерес", - констатував він.

Мішель зазначив, що наслідки війни "відчуваються далеко за межами нашого регіону".

"Росія перетворила на зброю постачання продовольства, краде зерно, блокує порти і перетворює українські сільгоспугіддя на поля битв. Це торкається багатьох країн, особливо в Африці, створюючи ризик голоду, політичної та соціальної нестабільності. Ми обговоримо подальші заходи щодо вирішення цих питань, щоб допомогти Україні експортуватиме своє зерно", - продовжив президент Євроради.

Іншими питаннями порядку денного він назвав банківський союз та союз ринків капіталу.

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Теги: #статус #засідання #єврорада

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