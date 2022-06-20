Події

18:58 20.06.2022

Понад 1,5 тис. цивільних українців перебувають у російських тюрмах - Верещук

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Понад 1,5 тис. цивільних українців перебувають у російських тюрмах - Верещук

 Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що понад 1,5 тис. цивільних українців перебувають у російських в'язницях.

"У нас на сьогодні понад 1,5 тис. цивільних у російських тюрмах. Вони сидять у Ростові, у Курську, вони сидять у СІЗО як військовополонені, хоча не можуть бути полоненими, тому що не є інтернованими, у них немає статусу за міжнародним гуманітарним правом – їх мають відпустити", - сказала Верещук на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок увечері.

За її словами, доки вона курирувала це питання, вдалося повернути 103 особи з числа цивільних, що стало можливим у результаті 14 проведених обмінів за останні три місяці.

Верещук заявляє, що свого часу Міжнародний комітет Червоного Хреста звертався до Росії з вимогою надати перелік цивільних людей, які перебувають у полоні в РФ, і у відповідь було надано список зі 120 осіб, яких Росія визнала полоненими з числа цивільних.

Теги: #рф #українці #вязниці

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