Події

18:30 20.06.2022

Американський актор Бен Стіллер після Львова відвідав Київ та Макарів

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Американський актор Бен Стіллер після Львова відвідав Київ та Макарів

Американський актор та режисер Бенджамін Стіллер як посол доброї волі ООН відвідав Львів, звільнене від окупантів смт Макарів Бучанського району Київської області та столицю України.

"До Макарова на Київщині приїхав голівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер. Напередодні з візитом він був у Львові, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями", - повідомляє "Суспільне" у понеділок.

До повідомлення прикріплено коротке відео зі Стіллером, зняте у Макарові.

У понеділок видання The Village Україна також опублікувало фото Стіллера на вул. Хрещатик у центрі української столиці. "Бен Стіллер вже у Києві!" - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #актор #стиллер

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