Події

16:50 20.06.2022

Фінляндія 30 червня скасує всі коронавірусні обмеження на в'їзд туристів

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Фінляндія 30 червня скасує всі коронавірусні обмеження на в'їзд туристів

Фінляндія знімає антиковидні обмеження на в'їзд 30 червня, з цієї дати відновлює прийом туристів із третіх країн, повідомило МВС країни.

"Обмеження на в'їзд до Фінляндії, пов'язані з пандемією коронавірусу, закінчуються 30 червня. Це означає, що мандрівники з третіх країн, які прибувають до Фінляндії, більше не повинні мати із собою сертифікати вакцинації або тести на COVID-19, а також проходити тести на корону у пунктах перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, робота прикордонного контролю повертається до допандемійного часу. Тим, хто прибуває з-за меж ЄС і Шенгенської зони, необхідно мати із собою закордонний паспорт і за необхідності візу.

Там також повідомили, що консульські установи Фінляндії наразі оформляють візи до країни.

Теги: #обмеження #скасування #фінляндія #коронавірус

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