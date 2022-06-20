Рада ухвалила Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки

Верховна Рада визначила засади державної антикорупційної політики на 2020-2025 роки.

Ухвалення відповідного законопроєкту №4135 загалом підтримали 310 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Антикорупційна стратегія складається з чотирьох розділів. Перший із них присвячений концепції формування антикорупційної політики в Україні в наступні п'ять років. Інші розділи документа містять опис певних проблем і очікування стратегічних результатів, яких слід досягти для їх вирішення.

Як зазначається у законопроєкті, Антикорупційна стратегія сприятиме забезпеченню злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з документом, оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування передбачає усунення дублювання повноважень різними органами, тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень, які характеризуються високим рівнем корупційних ризиків. Стратегія також передбачає цифрову трансформацію реалізації повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкритість даних.

Передбачається також необхідність забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Відповідно до ухваленого закону, при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) буде створено робочу групу з питань антикорупційної політики (координаційну робочу консультативно-дорадчу групу) як орган, співголовами якої є голова НАЗК і міністр Кабінету Міністрів України. Персональний склад робгрупи затверджує уряд, зокрема, за згодою до неї можуть входити й народні депутати. Основними її завданнями є сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації Антикорупційної стратегії та виконання заходів державної антикорупційної програми.

Верховна Рада щороку не пізніше ніж 1 червня має проводити парламентські слухання з питань реалізації Антикорупційної стратегії. Водночас НАЗК зобов'язується розробляти новий проєкт Антикорупційної стратегії не пізніше ніж 1 серпня того року, в якому завершується дія попередньої. Крім того, Нацагентство має щороку до 1 квітня інформувати Кабмін про результати виконання заходів державної антикорупційної програми щодо виконання Антикорупційної стратегії.