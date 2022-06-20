Фонди Пінчуків передали понад 50 тис. аптечок військовим, 77 тис. турнікетів і 32 тис. бандажів для надання медичної допомоги на передовій

Благодійні фонди Віктора Пінчука та Олени Пінчук для захисту медиків і бійців під час евакуації з гарячих точок і поля бою придбали та доставили з Великої Британії 10 броньованих машин швидкої допомоги, що відповідають стандарту STANAG 4569.

Згідно з пресрелізом фондів до Дня медика, за період війни передано понад 50,5 тис. трикомпонентних тактичних аптечок. У кожну таку аптечку входить турнікет за стандартом CAT, кровоспинні засоби Celox і бандажі для надання невідкладної допомоги пораненим безпосередньо на передовій.

Військовим медикам передано 77,5 тис. турнікетів та 32 тис. бандажів для порятунку людей у гарячих точках. Понад 2,5 тис. повністю екіпірованих тактичних аптечок IFAK було передано парамедикам з організації "Госпітальєри" та медикам підрозділів територіальної оборони. Також парамедикам передано 170 реанімаційних рюкзаків.

46 лікарень у 17 містах України, які розташовані у прифронтових зонах і надають висококваліфіковану допомогу пораненим, отримали необхідне обладнання, медикаменти та витратні матеріали. Так, для Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні, яка надає термінову допомогу тяжко пораненим дітям, було придбано наркозну станцію в рамках благодійної ініціативи Ukraine Relief Fund. Для восьми лікарень Сумської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей закуплено мобільні інкубатори для евакуації та безпечного перевезення новонароджених у критичному стані.

Лікарні в гарячих точках, зокрема в Охтирці та Чернігові, було обладнано автономними генераторами. Системну допомогу отримали лікарні Дніпра, які надають професійну та вузькоспеціалізовану допомогу постраждалим із зони бойових дій із тяжкими пораненнями. Поставлено мобільну рентген-систему з С-дугою, наркозну станцію, апарати ШВЛ для інтенсивної терапії.

"Українські медики – відважні та незламні. Працюють без перерв і вихідних на фронті, у "швидких", в операційних та реанімаціях, надають висококваліфіковану допомогу постраждалим. Тому наше завдання – всебічно підтримувати наших лікарів. Цією справою ми займаємося системно, а починаючи з 24 лютого це стало нашим першочерговим завданням", – наголошує директор національних програм Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко, яку цитує пресслужба.

У свою чергу директор Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва зазначила, що з першого дня війни робиться максимум, щоб забезпечити медиків усім необхідним.

"Сьогодні вони також ризикують своїм життям, щоб урятувати життя та здоров'я наших захисників і захисниць. Разом із державою, волонтерами та міжнародними донорами ми дбаємо про їхню безпеку та забезпечуємо всім необхідним для ефективного надання допомоги", - сказала Руднєва.

У постійній співпраці з медиками та медичними закладами Фонди Віктора та Олени Пінчуків продовжують відстежувати нагальні потреби медичних закладів і надавати адресну допомогу саме в тих напрямах, де лікарі мають особливу потребу сьогодні. Робота триває, резюмується у пресрелізі.