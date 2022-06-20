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10:22 20.06.2022

Російські війська вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини - Держприкордонслужба

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Російські війська вранці обстріляли прикордоння Чернігівщини - Держприкордонслужба

Уранці ворог тричі обстріляв прикордонні села Чернігівської та Сумської областей із території РФ, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Прикордонники зафіксували два обстріли, які ствольна артилерія рашистів вела з боку російського села Зернове. Близько трьох десятків ворожих снарядів розірвалися на околиці прикордонних сіл Шосткинського району. Ще 15 вибухів російських артилерійських снарядів зафіксовано на околиці одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Попередньо, жертв та руйнувань унаслідок цих обстрілів немає. Інформація уточнюється.

 

Теги: #війна #держприкордонслужба

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