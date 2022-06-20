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08:38 20.06.2022

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 586 – поранено

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У результаті агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, 586 – поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 323 дитини, понад 586 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 909 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 323. Зросла кількість поранених - 586", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у понеділок.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 302, Харківській – 173, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

19 червня в результаті обстрілу окупантами м. Залізне Донецької області поранено 8-річну дівчинку.

19 червня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 і 14 років, влучив снаряд, що здетонував. Діти зазнали осколкових поранень.

Через бомбування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 навчальних закладів. Із них 209 зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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