Події

07:56 20.06.2022

На Харківщині рятувальники другу добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві у результаті ворожого обстрілу

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На Харківщині рятувальники другу добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві у результаті ворожого обстрілу

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких 10 на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, викликані обстрілами.

"Рятувальники продовжили гасіння пожежі, викликаної ворожим обстрілом в Ізюмському районі області 18 червня. Ще одну пожежу, пов’язану з військовими діями, загасили у селі Баранівка Золочівської ОТГ. Там горіла господарча споруда та сінник на площі 20 кв.м.", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 35 ворожих боєприпасів.

Як повідомлялося раніше, 18 червня, в результаті влучення кількох ворожих ракет на газопереробному підприємстві в Ізюмському районі Харківської області почалася масштабна пожежа, постраждали також приватні будинки.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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