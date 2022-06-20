Корабельне угруповання окупантів поповнило свій склад у Чорному морі - ОК "Південь"

Російські окупанти поповнили своє угруповання кораблів у Чорному морі. За добу на півдні знищено 28 окупантів, 4 одиниці техніки та БПЛА, повідомили в Оперативному Командуванні "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило свій склад - там чатує 3 надводні і 3 підводні носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 ВДК", - йдеться у зведенні в фейсбуці в ніч на понеділок.

Українські військові наголошують, що на лінії зіткнення обстановка перебуває під контролем сил оборони. Ворог тримається оборонних рубежів, але намагається проводити повітряну розвідку, обстрілює артилерією та завдає ракетних ударів по тилу наших позицій та звільненим населеним пунктам.

В ОК наголосили, що противник активізує повітряні удари. Зокрема, поблизу Апостолового ворожий винищувач застосував по українському бомбардувальнику крилату ракету класу "повітря-повітря". Український пілот зміг уникнути атаки ракети.

Також, на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по українських позиціях, було дано відсіч.

На Миколаївщині зенітно-ракетним підрозділом ЗСУ точно знищено безпілотного розвідника.

"Загальні ж втрати ворога за результатами виконання нами вогневих завдань склали 28 рашистів, 152-мм гармату-гаубицю, танк і 2 військові автомобілі", - констатували в ОК.