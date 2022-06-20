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06:46 20.06.2022

Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

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Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі - посол

Посол Азербайджану в Софії Гусейн Гусейнов повідомив, що Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі після завершення в червні тестового прокачування газу інтерконектором Греція-Болгарія (IGB).

"Постачання узгоджених обсягів газу почнеться з 1 липня", - написав він у неділю в соцмережах.

Дипломат зазначив, що через IGB вже почалося тестове прокачування азербайджанського газу до Болгарії. За його словами, очікується, що тестове постачання буде проведено до кінця червня.

Постачання азербайджанського газу до Європи - Італії, Греції та Болгарії - почалися 31 грудня 2020 року по Транс-Адріатичному газопроводу (TAP). Однак через відсутність інтерконектора обсяги поставок азербайджанського газу до Болгарії були в кілька разів меншими від запланованого - 250-300 млн кубометрів на рік замість 1 млрд кубометрів на рік.

Наприкінці березня 2022 року оператор IGB повідомив, що IGB вже підключений до TAP, що дозволить налагодити постачання азербайджанського газу до Болгарії інтерконектором.

Щойно IGB буде введено в експлуатацію, врізання спочатку забезпечить Болгарію 1 млрд кубометрів газу на рік із подальшим збільшенням до проектної потужності 3 млрд кубометрів газу на рік.

 

 

Теги: #газ #азербайджан #посол #болгарія

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