За добу ПС ЗС України знищили ворожий БПЛА, живу силу та опорний пункт противника

За добу неділі, 19 червня, українські зенітники та авіація знищили БПЛА, живу силу та опорний пункт окупантів, повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних сил України.

"19 червня підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога", - йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбуці в неділю ввечері.

Зазначається, що винищувачі Повітряних Сил патрулюють повітряний простір і прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.

"Унаслідок авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника", – констатували у ПС ЗСУ.