УЗ попередила про затримки та зміни маршрутів низки поїздів через сходження з рейок двох вантажних вигонів на перегоні Райгород - Кам'янка

Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород - Кам'янка, АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на час відновлювальних робіт змінює маршрут поїздів №731 Дніпро — Київ, №41 Дніпро — Львів та №790/792 Київ — Кременчук, Кропивницький.

"Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам'янка. Через зміну маршруту час прибуття зазначених рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин уперед", - повідомила УЗ у телеграм-каналі в неділю.

Крім того, з тієї ж причини зміни стосуватимуться і приміських поїздів:

№6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам'янка.

№6508 Цвіткове — Знам'янка курсуватиме у сполученні Цвіткове — Шевченка та Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.

№6507 Знам'янка – Цвіткове із Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка – Цвіткове о 20:30.

№6510 Цвіткове — Знам'янка з відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19.31.

УЗ просить вибачення за незручності і просить пасажирів стежити за подальшими оновленнями щодо затримки поїздів – це завжди зручно робити через портал uz-vezemo.com.

"Ми докладаємо максимум зусиль для відновлення стандартного маршруту та графіка", - запевнили в Укрзалізниці.