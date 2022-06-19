Події

20:21 19.06.2022

УЗ попередила про затримки та зміни маршрутів низки поїздів через сходження з рейок двох вантажних вигонів на перегоні Райгород - Кам'янка

1 хв читати
УЗ попередила про затримки та зміни маршрутів низки поїздів через сходження з рейок двох вантажних вигонів на перегоні Райгород - Кам'янка

Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород - Кам'янка, АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на час відновлювальних робіт змінює маршрут поїздів №731 Дніпро — Київ, №41 Дніпро — Львів та №790/792 Київ — Кременчук, Кропивницький.

"Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам'янка. Через зміну маршруту час прибуття зазначених рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин уперед", - повідомила УЗ у телеграм-каналі в неділю.

Крім того, з тієї ж причини зміни стосуватимуться і приміських поїздів:

№6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам'янка.

№6508 Цвіткове — Знам'янка курсуватиме у сполученні Цвіткове — Шевченка та Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.

№6507 Знам'янка – Цвіткове із Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка – Цвіткове о 20:30.

№6510 Цвіткове — Знам'янка з відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19.31.

УЗ просить вибачення за незручності і просить пасажирів стежити за подальшими оновленнями щодо затримки поїздів – це завжди зручно робити через портал uz-vezemo.com.

"Ми докладаємо максимум зусиль для відновлення стандартного маршруту та графіка", - запевнили в Укрзалізниці.

 

 

 

Теги: #уз #затримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 02.06.2022
Усі три потяги, які були затримані в результаті вечірнього обстрілу на Львівщині, відновили рух

Усі три потяги, які були затримані в результаті вечірнього обстрілу на Львівщині, відновили рух

20:17 15.05.2022
"Укрзалізниця" з 16 травня запускає приміські потяги з Києва до Тетерева

"Укрзалізниця" з 16 травня запускає приміські потяги з Києва до Тетерева

07:42 05.05.2022
Через обстріли залізничної інфраструктури напередодні, із запізненням прямують 46 поїздів

Через обстріли залізничної інфраструктури напередодні, із запізненням прямують 46 поїздів

20:48 04.05.2022
Російські війська завдали ракетного удару по залізничному об'єкту в Дніпрі

Російські війська завдали ракетного удару по залізничному об'єкту в Дніпрі

19:04 30.04.2022
Під час комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 5:00 2 травня "Укрзалізниця" скасовує курсування деяких приміських поїздів

Під час комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 5:00 2 травня "Укрзалізниця" скасовує курсування деяких приміських поїздів

07:09 27.04.2022
На середу призначено шість додаткових поїздів для евакуації

На середу призначено шість додаткових поїздів для евакуації

11:28 25.04.2022
Через обстріли залізничної інфраструктури затримуються 19 пасажирських поїздів

Через обстріли залізничної інфраструктури затримуються 19 пасажирських поїздів

07:49 13.04.2022
У результаті нічного обстрілу пошкоджено залізничну станцію в центральній Україні, без постраждалих

У результаті нічного обстрілу пошкоджено залізничну станцію в центральній Україні, без постраждалих

20:48 12.04.2022
Потяг "Харків-Трускавець" вирушить із запізненням на три години з технічних причин

Потяг "Харків-Трускавець" вирушить із запізненням на три години з технічних причин

08:08 11.04.2022
У результаті нічного обстрілу пошкоджено залізничну станцію на сході України, без постраждалих

У результаті нічного обстрілу пошкоджено залізничну станцію на сході України, без постраждалих

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакують на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, у прикордонних районах Білорусі проводиться радіоелектронна розвідка

МЗС України розробляє механізм видачі віз росіянам - Немчинов

ЗСУ можуть звільнити Херсон і Мелітополь від російських окупантів вже в найближчі тижні - мелітопольський мер Федоров

На Одещині збили дві ракети

Кількість жертв ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині збільшилась до двох осіб

ОСТАННЄ

Коаліція Макрона лідирує за підсумками другого туру парламентських виборів, але абсолютної більшості не отримує - екзитполи

Зеленський привітав Джонсона з днем народження

"Слуги народу" обговорили зі Шмигалем, Стефанішиною, Корнієнком та Шурмою питання оборони України, євроінтеграції та роботи Ради

У Київській області проведуть рейди із дотримання комендантської години

ЗС України відбили атаку поблизу Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку

Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

МЗС України активно переконує McDonald's відновити роботу, процес рухається

На Чернігівщині сьогодні можливі ракетні удари по об'єктах залізниці

На Одещині вночі через пожежу знищено майже п’ять тонн урожаю

Окупанти атакують на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, у прикордонних районах Білорусі проводиться радіоелектронна розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА